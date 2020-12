Duell der Eurofighter Red Bull Salzburg und WAC ist das krönende Finale

Der WAC liegt nur auf Rang sieben, doch Red Bull Salzburg ist nach großen Europa-League-Auftritten vor den Kärntnern gewarnt.

Nach einem Fußballjahr 2020, das wie kein anderes war, tritt Meister Red Bull Salzburg am Sonntag (14.30, live auf Sky Sport Austria) gegen den WAC an. "Das Beste zum Schluss" könnte das Motto für das vierte Heimspiel in zehn Tagen in der Red-Bull-Arena lauten, obwohl die Kärntner nur auf Rang sieben liegen. Denn auf internationaler Ebene befindet sich Ferdinand Feldhofers Truppe auf Augenhöhe mit dem Serienmeister: Sie spielt ebenso im Sechzehntelfinale der Europa League wie die Bullen.

Während ...