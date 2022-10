Duell im unteren Drittel: Altach hat Hartberg zu Gast

Der SCR Altach will sich vom jüngsten Rückschlag auf dem Weg nach oben nicht irritieren lassen. Die Vorarlberger zeigten in der Vorwoche gegen Meister Salzburg eine starke Vorstellung, Zählbares kam jedoch nicht heraus. Mit Ried und Hartberg überraschten derweilen direkte Konkurrenten im unteren Tabellendrittel. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastieren die Hartberger im "Ländle".

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER/EXPA/DO Hartberg holte im ersten Saisonduell alle drei Zähler