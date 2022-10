Duell Sturm gegen Salzburg um Bundesliga-Tabellenführung

Vor den internationalen Highlights nächste Woche geht es für Red Bull Salzburg und Sturm Graz in der nationalen Fußball-Meisterschaft im direkten Duell um die Tabellenführung. Der Titelverteidiger empfängt am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) den Verfolger aus Graz, der mit einem Sieg die Salzburger an der Spitze ablösen kann. Die Roten Bullen sind vorgewarnt, haben sie doch ihre einzige Saisonniederlage gegen Sturm kassiert.

In der vergangenen Saison lag Salzburg nach zwölf Runden ebenfalls vor Sturm an der Tabellenspitze - damals aber mit elf Punkten Vorsprung. Nun geht die Mannschaft von Matthias Jaissle mit nur zwei Zählern Guthaben in das Spitzenspiel. "Sie machen es in dieser Saison sehr gut, großes Kompliment an den Trainer und die Mannschaft. Sie marschieren ähnlich wie wir durch die Liga. Sie setzen das fort, was sie letzte Saison begonnen hatten, haben sehr gute Transfers im Sommer gemacht", streute Jaissle dem Gegner verbal Rosen. Und er betont: "Auch wenn noch der eine oder andere Kracher wartet, jetzt zählt nur Sturm."

Nicht zuletzt in Erinnerung an das erste Saisonduell tut der Tabellenführer gut daran. Das 2:1 von Sturm dank eines Doppelpacks des mittlerweile verkauften Rasmus Höjlund am 30. Juli ist die bisher einzige Niederlage der Salzburger in den 19 Pflichtspielen dieser Saison.

"Es waren die Grundtugenden, die wir nicht so auf den Platz gebracht haben, da war uns Sturm überlegen. Das wird auch am Samstag entscheidend sein. Wenn wir an die 100 Prozent kommen, wird es sehr schwer für Sturm, wenn nicht, das haben wir am zweiten Spieltag gesehen, kann die Partie auch zugunsten der Grazer ausgehen", erklärte Jaissle. Offen ist, ob die angeschlagenen Verteidiger Andreas Ulmer und Oumar Solet rechtzeitig fit werden.

Beide Mannschaften gehen jedenfalls mit starken Bilanzen und viel Selbstvertrauen in die Partie. Salzburg ist seit 32 Bundesliga-Heimspielen, seit einem 2:3 gegen den WAC am 20. Dezember 2020, ungeschlagen. Doch auch Sturm kommt mit breiter Brust. Nach zwei Unentschieden gegen Lazio Rom legten die Grazer am vergangenen Sonntag den fünften Ligasieg hintereinander nach, gewannen am Mittwoch das Cup-Derby gegen den GAK und wollen mit bewährten Tugenden den Favoriten stürzen.

"Wir wollen den Salzburgern in ihrem Stadion eine Intensitätsschlacht liefern und uns zutrauen, auch dort mit unserer Art und Weise von Fußball bestehen zu können. Wenn es uns gelingt, in allen Bereichen unser Potenzial abzurufen, sind wir für jedes Team ein extrem unangenehmer Gegner. Wir fahren nicht nach Salzburg zum Sightseeing, sondern um das Spiel zu gewinnen", erklärte Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Ein Erfolg in Salzburg wäre ein ideales Geschenk der Mannschaft an ihren Trainer einen Tag nach dessen 45. Geburtstag. Ilzer betont aber die Verhältnisse: "Auf uns wartet ein absolutes Top-Duell gegen den Ligakrösus. Sie zeigen mit konstant starken Leistungen in der Bundesliga und beeindruckenden Leistungen in der Champions League, dass sie in Österreich das Maß der Dinge sind."

Für beide Mannschaften geht es nach dem nationalen Schlager gleich nächste Woche mit internationalen Highlights weiter. Sturm empfängt in der ausgeglichenen Europa-League-Gruppe F Feyenoord Rotterdam, Salzburg ist in der Königsklasse vor dem Gastspiel von Chelsea ebenfalls voll im Aufstiegsrennen.

Ganz zur Freude von Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "Wir haben eine richtig super Bilanz bisher. Von 19 Pflichtspielen haben wir nur zu Beginn eines verloren, wir sind Erster in der Liga, im Cup im Viertelfinale und ungeschlagen in der Champions League. Die Mannschaft entwickelt sich richtig gut, hat richtig gute Energie. Es macht Riesenspaß beim Zuschauen. Wir sind also mitten in einer positiven Phase und wollen uns in den letzten sechs Spielen in diesem Jahr für den guten Saisonverlauf belohnen", sagte Freund.