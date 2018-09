Effiziente Admira feierte in Innsbruck zweiten Sieg

Die Admira hat in der Fußball-Bundesliga ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Beim 3:1-Auswärtssieg bei Wacker Innsbruck am Sonntag in der 8. Runde schossen Seth Paintsil (20.), Stephan Zwierschitz (69.) und Dominik Starkl (77.) die Südstädter auf den achten Tabellenrang nach vor. Für Aufsteiger Innsbruck wird die Lage nach nur sechs Punkten aus acht Spielen indes immer ungemütlicher.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JAKOB GRUBER Die Admira gewann in Innsbruck mit 3:1