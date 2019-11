Effizientes Sturm schoss Wattens mit 5:1 in die Krise

Mit einem 5:1-(2:0)-Sieg bei WSG Wattens hat Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga Kurs auf das obere Tabellendrittel genommen. Die gnadenlos effizienten Grazer stürzten den Aufsteiger aus Tirol am Samstag in der 16. Runde in die Krise. Der Aufsteiger kassierte die vierte Niederlage in Folge. Sturm hingegen ist seit drei Partien ungeschlagen.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Sturm war gegen Tirol "gnadenlos"