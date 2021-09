Ehemaliger Salzburg-Torjäger Soriano beendete Karriere

Der ehemalige Salzburg-Torjäger Jonatan Soriano hat an seinem 36. Geburtstag das Ende seiner Karriere als Aktiver bekanntgegeben. Der Katalane spielte zuletzt für CD Castellon in der zweiten spanischen Liga. Auf Instagram veröffentlichte Soriano am Freitag ein Video, das viele Szenen aus seiner Laufbahn, darunter auch einige Tore im Salzburg-Trikot, zeigte.

SN/APA/DANIEL KRUG/DANIEL KRUG Soriano jubelte in der Bundesliga am Fließband