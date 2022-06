Eigenbauspieler Rotter bleibt beim TSV Hartberg

Innenverteidiger Thomas Rotter hat beim TSV Hartberg um zwei weitere Jahre verlängert. Der 30-Jährige, der schon in der Jugend für die Oststeirer gespielt hat, bleibt dem Fußball-Bundesligisten zumindest bis Sommer 2024 treu. In der abgelaufenen Saison kam Rotter in 21 Einsätzen auf zwei Tore. "Er ist ein großes Vorbild für unsere Jugendspieler. Schön, einen echten Hartberger weiterhin an Bord zu haben", sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Rotter in typischer Verteidiger-Pose beim Zweikampf