SN-Check: Red Bull Salzburg gewinnt den direkten Vergleich gegen Herausforderer LASK mit 5:3. Den Unterschied machen auch ohne Erling Haaland die Offensivwucht und die Tiefe des Kaders aus.

Eine Umfrage unter den zwölf Trainern in der österreichischen Fußball-Bundesliga ergab wenig Überraschendes. Die meisten tippten vor dem Auftakt der Frühjahrssaison auf Meister Red Bull Salzburg. Es wäre der siebte Titelgewinn in Folge. So eindeutig wie in den vergangenen Jahren ...