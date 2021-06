Ein halbes Jahr Zwangspause für Red-Bull-Stürmer: Sekou Koita zieht das Unglück an

Gerade erst hat der Stürmer von Red Bull Salzburg seine Dopingsperre abgesessen, nun fällt er mit einem Kreuzbandriss zumindest sechs Monate aus. Transfer von Patson Daka ist vollzogen.

Innerhalb von wenigen Stunden hat Fußballmeister Red Bull Salzburg seine zwei erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Saison verloren. Den einen, Sekou Koita, weil er sich am Dienstagabend im Testspiel gegen Olympiakos Piräus (3:0) in einem Laufduell einen Kreuzbandriss zugezogen hat und damit zumindest ein halbes Jahr fehlen wird. Den anderen, Patson Daka, weil am Mittwoch sein Transfer zu Leicester City offiziell vollzogen wurde. Daka wechselt um eine Rekord-Ablösesumme von 30 Millionen Euro zum Fünften der englischen Premier League.

"Ich ...