Austria-Verteidiger Erik Palmer-Brown ist am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance für ein Spiel gesperrt worden. Der 22-jährige US-Amerikaner hatte am Sonntag beim 2:2 in Hartberg nach einem Strafraum-Foul an Rajko Rep in der 75. Minute Rot gesehen.

Quelle: APA