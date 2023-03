Ein Spiel Sperre für Pacult und Klagenfurt-Profi Rieder

Austria Klagenfurts Trainer Peter Pacult ist am Montag vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga zu einem Spiel Sperre verurteilt worden und darf damit zum Auftakt der Meistergruppe nicht auf der Bank Platz nehmen. Auch sein Spieler Florian Rieder muss eine Partie zuschauen. Beide hatten beim 2:4 am Sonntag bei Austria Lustenau die Rote Karte gesehen, Pacult wegen Kritik an einem Offiziellen, Rieder wegen rohen Spiels.

BILD: SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Sperre für Pacult