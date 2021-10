Eintracht Frankfurt siegt beim FC Bayern 2:1

Coach Oliver Glasner hat seinen ersten Liga-Sieg mit Eintracht Frankfurt ausgerechnet beim deutschen Rekordmeister und Titelverteidiger gefeiert. Die Hessen gewannen am Sonntag in München gegen den FC Bayern auch dank eines Tores von Martin Hinteregger mit 2:1 und fügten dem Spitzenreiter damit die erste Saisonniederlage in einem Bewerbsmatch zu. Der Vorsprung der Münchner auf den ersten Verfolger Dortmund schmolz auf einen Punkt, Frankfurt schob sich an die 13. Stelle.

SN/APA/dpa/Matthias Balk Hinteregger erzielte gegen Bayern den Ausgleich für Frankfurt