Ellbogenfraktur bei Ried-Stürmer Chabbi

Seiffedin Chabbi, der mit sechs Saisontoren erfolgreichste Stürmer von Fußball-Bundesligist SV Ried, wird mit einer Ellbogenfraktur acht bis zehn Wochen ausfallen. Das teilten die Oberösterreicher am Montag in einer Aussendung mit. Der 28-jährige zog sich die Verletzung beim Testspiel gegen Vorwärts Steyr (1:1) am Samstag zu und soll am Mittwoch operiert werden.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Zwangspause für Ried-Stürmer Chabbi