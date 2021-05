Emelie Kobler auf Zadrazils Spuren in den USA

Nach der Bundesliga-Schlussrunde nimmt Bergheim-Stürmerin Emelie Kobler Abschied: Sie wird künftig an einem US-College Fußball spielen.

Die Matura am BG Seekirchen hat Emelie Kobler erledigt, die Abschiedsvorstellung für den FC Bergheim wird die 18-jährige Eugendorferin am Samstag gegen Meister St. Pölten geben. Ab dann gilt ihr Fokus ganz dem Abenteuer USA: "Mein Flug geht am 25. Juni", berichtet sie voller Vorfreude. "Ich werde an der University of Alabama studieren und für das dortige Fußballteam in der höchsten College League spielen." 37.000 Studierende tummeln sich an der renommierten Uni in Tuscaloosa, deren berühmtester Absolvent Wikipedia-Gründer Jimmy Wales ...