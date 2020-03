Ende der Quarantäne für Altach-Profi

Jan Zwischenbrugger kann nach zwei Wochen Quarantäne wieder die Wohnung verlassen.

Er war sozusagen der Patient null im heimischen Fußball. Altach-Profi Jan Zwischenbrugger kam als einer der ersten Österreicher mit dem Coronavirus in Berührung. Wenige Stunden nachdem er mit den Altachern am 2. März Österreichs Meister Red Bull Salzburg besiegt hatte, musste Zwischenbrugger in eine zweiwöchige Quarantäne. Er hatte zuvor Kontakt zu einem infizierten Vorarlberger und galt als Verdachtsfall. Seit vergangenen Mittwoch ist diese beendet, für Zwischenbrugger, der sich nicht angesteckt hat, eine Erlösung. Auf der Vereinshomepage meldete sich der 29-Jährige zu Wort. "Zu meinem Glück habe ich mich nicht infiziert, es geht mir gut."

Und wie ist es ihm in den zwei Wochen der Isolation ergangen? "Ich habe viel Zeit mit meiner Freundin verbracht." Die war ebenfalls in Quarantäne. Zwischenbrugger konnte schon wieder lachen und erzählte: "Wir haben gemeinsam gekocht, Serien geschaut und auch immer wieder die Wohnung geputzt. So sauber und ordentlich war meine Wohnung noch nie." Am meisten freue er sich aber jetzt darauf, wieder Fußball zu spielen. Fit genug würde er sein. "Auf einem Ergometer habe ich sehr viele Kilometer heruntergespult."

