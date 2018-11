Erdogan hat keine Zukunft beim LASK, Trennung im Winter

Fußball-Bundesligist LASK und Dogan Erdogan gehen im Winter getrennte Wege. "Die Trainingsleistungen waren zuletzt nicht so, wie man es sich vorstellt. Ich habe mit Dogan gesprochen und er hat mir mitgeteilt, dass er im Winter den Verein verlassen will. Dem werden wir nachkommen", sagte LASK-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Linz.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Erdogan wird bald nicht mehr für den LASK spielen