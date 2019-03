Erfolgslauf des LASK soll auch in Altach anhalten

Der LASK will den Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtssieg beschließen. Vier Siege in vier Frühjahresspielen bei einem Torverhältnis von 13:0 sprechen Bände über die Hochform des Tabellenzweiten. Das Selbstvertrauen bei Gernot Trauner und Co. ist vor dem Antritt in Altach groß. Bei den Vorarlbergern wird Interimstrainer Wolfgang Luisser zum vorerst letzten Mal coachen.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Der LASK will weiter jubeln