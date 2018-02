Erkrankter Salzburg-Coach Rose könnte gegen Altach fehlen

Fußball-Meister Red Bull Salzburg muss am Samstag (16.00 Uhr) im Bundesliga-Duell in Altach möglicherweise auf Trainer Marco Rose verzichten. Der Deutsche gab am Donnerstag für die Pressekonferenz w.o., hütete mit einem grippalen Infekt das Bett.

SN/APA (Krugfoto)/KRUGFOTO Rose hütet das Bett