Ersatzgoalie Schützenauer verlängert bei Sturm bis 2022

Tobias Schützenauer hat seinen nach Saisonende auslaufenden Vertrag bei Fußball-Bundesligist Sturm Graz bis 2022 verlängert. Für den Ersatztormann ist es ein Geburtstagsgeschenk, ist er doch seit (heutigem) Mittwoch 24 Jahre alt. Schützenauer ist seit 2014 Teil der Sturm-Kampfmannschaft, sechs Mal kam er bisher in der Bundesliga zum Zug, zweimal in der laufenden Saison. An Stammtormann Jörg Siebenhandl gibt es für ihn derzeit kein Vorbeikommen.

Tobias Schützenauer bleibt Sturm Graz weiter erhalten