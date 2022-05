Ersatztorhüter Walke verlängerte weitere Saison in Salzburg

Ersatztorhüter Alexander Walke bleibt Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg erhalten. Der 38-jährige Deutsche hat seinen Vertrag bei den Bullen um eine weitere Saison verlängert, gaben diese am Freitag bekannt. Walke kickt seit 2010 in Salzburg und betreut mittlerweile neben seiner Profi-Tätigkeit auch die jungen Torhüter in der clubeigenen Akademie.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Walke war vergangenes Wochenende in der Liga gegen den WAC im Einsatz