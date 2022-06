Erste Bundesligisten starten Vorbereitung auf neue Saison

Gut einen Monat vor dem Start der heimischen Fußballsaison starten die ersten österreichischen Bundesligisten ihre Vorbereitung. Am Montag beginnt bei Vize-Meister Sturm Graz, SCR Altach, SV Ried und TSV Hartberg das Training für die Saison 2022/23, die mit der ersten Runde im ÖFB-Cup (15.-17. Juli) eröffnet wird. Eine Woche später (22.-24. Juli) erfolgt der Ankick der Meisterschaft.

Meister Red Bull Salzburg beginnt am Mittwoch mit Leistungstests, ehe Matthias Jaissle am Donnerstag das erste Mannschaftstraining abhält. Als letzte Vereine starten am Montag in einer Woche (20.6.) WAC, Austria Klagenfurt, WSG Tirol und Austria Wien die Vorbereitung, die alle zwölf Clubs in Österreich abhalten.

Die Fans werden im Sommer einige attraktive Testspiele zu sehen bekommen. So empfängt Salzburg die beiden niederländischen Spitzenclubs Feyenoord Rotterdam mit ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner (9. Juli in Anif) und Meister Ajax Amsterdam (19. Juli in Saalfelden). Auch der griechische Meister Olympiakos Piräus ist Vorbereitungsgegner der "Bullen".

Austria Klagenfurt hat am 18. Juli im Wörthersee-Stadion den FC Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl zu Gast. Der LASK testet am 9. Juli in Pasching gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, der vom ehemaligen LASK-Coach Oliver Glasner trainiert wird. Aufsteiger Austria Lustenau absolviert sein abschließendes Testspiel am 8. Juli in Singen gegen den 1. FC Köln. Für den gleichen Tag sucht die Wiener Austria, die aus Kostengründen kein Sommertrainingslager abhalten wird, noch einen internationalen Testspielgegner.