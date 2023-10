Erste Liga-Saisonpleite für Sturm - Heim-0:1 gegen Austria

Sturm Graz hat am Sonntag die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Tabellenführer verlor daheim gegen die Wiener Austria 0:1 und liegt damit nur noch einen Punkt vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der bereits am Samstag gegen Altach 3:0 gewann. Neben den "Veilchen" feierte auch der TSV Hartberg einen Auswärtssieg, die Steirer setzten sich bei Schlusslicht Austria Lustenau mit 4:0 durch.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Die Austria hatte gegen Sturm die Nase vorn

Die zwölfte Runde wurde mit dem Duell zwischen Rapid und dem LASK (17.00 Uhr) abgeschlossen. Tags zuvor hatte Austria Klagenfurt die WSG Tirol mit 1:0 besiegt und Blau-Weiß Linz einen 2:0-Heimerfolg über den WAC gelandet.