Erster Admira-Sieg unter Herzog: Spitzenreiter für einen Tag

Das Heimdebüt von Andreas Herzog als Admira-Trainer hat mit einem 4:0-Kantersieg geendet. Die Südstädter zerlegten Aufsteiger Klagenfurt am Samstag in der Schlussphase und setzten sich damit zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Rückschlüsse auf den weiteren Saisonverlauf gab es nicht, spielten die Kärntner doch über 50 Minuten nur zu neunt. Peter Pacult war auf den Video Assistent Referee (VAR) neuerlich nicht gut zu sprechen.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Die neuformierte Admira ist Kurzzeit-Tabellenführer