Erster Coronafall bei Bundesligist Ried

Durch routinemäßige Testungen ist nun auch bei Fußball-Bundesligist SV Ried der erste Coronafall bekanntgeworden. Nach zuletzt drei freien Trainingstagen wurde ein Spieler der Oberösterreicher positiv auf das Coronavirus getestet. Er zeige leichte Symptome und sei in häuslicher Quarantäne, wie der Club am Dienstag bekanntgab. "Da der Spieler seit 9. Oktober keinen Kontakt zum übrigen Team hatte, muss sich die Mannschaft nicht in Quarantäne begeben", hieß es weiter.

SN/APA/Archiv/HELMUT FOHRINGER Ein Spieler der Rieder wurde mit dem Coronavirus infiziert