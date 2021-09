Erster Liga-Saisonsieg für Austria - 2:0 beim LASK

Die Wiener Austria hat am Sonntag ihren ersten Sieg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison gefeiert. Die "Veilchen" gewannen in der siebenten Runde auswärts gegen den LASK durch Tore von Eric Martel (76.) und Noah Ohio (95.) mit 2:0 und gaben damit die Rote Laterne an die WSG Tirol ab. Nur einen Punkt davor liegen die auf den vorletzten Platz abgerutschten Linzer.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Austria und LASK lieferten sich hart umkämpftes Match