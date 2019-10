Europacup-Fighter mit Erfolgserlebnissen in die Ligapause

Nach zehn Runden zeigt die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga das selbe Bild wie zu Saisonende. Meister RB Salzburg liegt unangefochten in Führung, die beiden Europa-League-Teilnehmer LASK und WAC folgen. Die Linzer verteidigten am Sonntag mit einem 2:1 in Hartberg Rang zwei, der WAC kam zu einem klaren 4:0-Heimsieg gegen St. Pölten. In der Länderspielpause können sie nun wieder Kräfte sammeln.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU LASK bleibt in der Liga erster Verfolger von Meister Salzburg