Ex-Admiraner Wostry bescherte LASK in Südstadt ersten Sieg

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga am Sonntag erstmals voll angeschrieben. Ein Last-Minute-Tor von Markus Wostry (91.) bescherte den Linzern in der dritten Runde einen 1:0-(0:0)-Erfolg bei Admira Wacker. Damit feierte die von Trainer Oliver Glasner stark umgekrempelte Truppe auch eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel gegen Besiktas Istanbul am Donnerstag.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Linzer sicherten sich Auswärtssieg in der Schlussphase der Partie