Ex-Interimscoach Helmes nicht mehr bei Admira tätig

Patrick Helmes ist ab sofort nicht mehr für den FC Admira tätig. Der 37-jährige Deutsche verständigte sich mit den Südstädtern nach mehreren Gesprächen in den letzten Wochen auf eine vorzeitige Beendigung seines Engagements, wie der Club am Donnerstag verlautete. Der ehemalige DFB-Teamstürmer war im September 2020 für mehr als eine Woche Interimscoach des Fußball-Bundesligisten und zuletzt als Chefcoach der in der Regionalliga Ost tätigen zweiten Mannschaft im Amt.

SN/APA/UNBEKANNT Patrick Helmes (links) kehrt der Admira den Rücken