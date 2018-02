Ex-Liefering-Coach Thomas Letsch wird Austria-Interimstrainer

Thomas Letsch soll der Wiener Austria die Saison retten. Der kriselnde Fußball-Bundesligist bestellte den Deutschen am Dienstag zum neuen Cheftrainer. Der 49-Jährige wird den Club vorerst bis Saisonende betreuen, gaben die Wiener am Dienstag in der Früh bekannt. Am Vormittag absolvierte Letsch vor seiner offiziellen Präsentation im Trainingszentrum in Steinbrunn bereits die erste Trainingseinheit.

SN/APA (Archiv)/EXPA/REINHARD EISEN Thomas Letsch folgt auf Thorsten Fink