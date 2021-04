Ex-Rapidler Thurnwald verlängert in Altach

Rechtsverteidiger Manuel Thurnwald bleibt dem SCR Altach erhalten. Der 22-jährige Wiener hat seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert, gab der Fußball-Bundesligist aus Vorarlberg am Freitag bekannt. Thurnwald war bei Rapid ausgebildet worden und 2019 nach Altach gewechselt. In der laufenden Saison kam er in 21 Pflichtspiel-Einsätzen bisher auf zwei Tore und vier Assists.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Thurnwald (l.) ist in Altach zum Leistungsträger aufgestiegen