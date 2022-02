Ex-Sportdirektor Muhr verlässt Austria nach 27 Jahren

Nach gut 27 Jahren im Verein verlässt Ralf Muhr Fußball-Bundesligist Austria Wien. Wie der Tabellensechste am Dienstag bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 51-Jährigen einvernehmlich aufgelöst. In seiner Zeit bei der Austria werkte der Niederösterreicher als Nachwuchscoach, Akademietrainer, Amateurtrainer in der Regionalliga Ost, Akademie-Leiter, Technischer Direktor und Sportdirektor (2018 bis 2020) und zuletzt als Leiter der Lizenzspieler-Abteilung.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Muhr war viele Jahre für den Austria-Nachwuchs zuständig