Ex-Stars von Red Bull Salzburg, Teil 2: Hoch gelobt und tief gefallen

Wir blicken etwas weiter zurück in die Vereinsgeschichte von Fußballmeister Red Bull Salzburg, als die Rekordtransfers noch auf der Ausgaben- und nicht auf der Einnahmenseite waren. Stichwort Joaquín Boghossian.

Red Bull Salzburg hat in den vergangenen Jahren an die 200 Millionen Euro durch Transfers lukriert. An der Spitze stehen Spieler wie Naby Keïta (29 Millionen), Sadio Mané (23), Erling Haaland (20), Dominik Szoboszlai (20), Amadou Haidara (19) und Duje Ćaleta-Car (19). Allesamt Spieler, die ihr enormes Potenzial im Bullen-Trikot entwickelten, die in jungen Jahren schon viel gewonnen haben und in ihrer Karriere zweifellos noch viel gewinnen werden. Aber es gab auch Zeiten, da standen die Rekordtransfers unter der Rubrik ...