Ex-Sturm-Profi Minavand 45-jährig an Covid-19 verstorben

Der frühere Sturm-Graz-Fußballprofi Mehrdad Minavand ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das gaben die Steirer am Mittwochabend über die sozialen Netzwerke bekannt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna starb der Iraner am Mittwoch im Laleh Krankenhaus im Alter von 45 Jahren in Teheran.

SN/APA/Herbert Pfarrhofer Ex-Sturm-Profi Minavand an Covid-19 verstorben