Ex-Teamgoalie Almer neuer Sportlicher Leiter von Mattersburg

In der sportlichen Leitung des SV Mattersburg ist am Dienstag kein Stein auf dem anderen geblieben. Wenige Stunden nach Trainer Gerald Baumgartner musste auch Franz Lederer seinen Posten räumen, dessen Nachfolge als Sportlicher Leiter des Fußball-Bundesligisten tritt Robert Almer an. Der Ex-ÖFB-Teamgoalie arbeitete zuvor als Tormanntrainer bei den Burgenländern.

SN/APA/ROBERT JAEGER Almer übernimmt Lederers Job in Mattersburg