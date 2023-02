Experte schlägt Alarm: "Es wird keine Torhüter mehr geben"

Seit vielen Jahren kümmert sich Werner Pentz um den Tormann-Nachwuchs in Österreich: Weil immer weniger Kinder ins Tor gehen wollen, blickt der Salzburger pessimistisch in die Zukunft.

Viele Jahre war Österreich gesegnet mit Torhütern, die auch international für Furore gesorgt haben. Man erinnere sich an Otto Konrad, Michael Konsel oder Franz Wohlfahrt, die in den 1990er-Jahren in Spanien, Deutschland und Italien hoch angesehen waren. Diese Zeiten sind aber längst vorbei. Derzeit gibt es mit Heinz Lindner nur einen Schlussmann, der bei einem ausländischen Erstligisten regelmäßig zum Einsatz kommt: Der ÖFB-Teamtormann kämpft mit dem Schweizer Erstligisten Sion gegen den Abstieg. Die restlichen Goalie-Exporte, wie zum Beispiel Cican Stankovic ...