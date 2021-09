FAC feiert 2:0-Sieg in Dornbirn

Der FAC hat am Samstag in der achten Runde der 2. Fußball-Liga drei Punkte aus dem Ländle entführt. Die Wiener siegten beim FC Dornbirn verdient mit 2:0 (0:0) und kletterten in der Tabelle auf Rang fünf, punkt- und torgleich mit Blau Weiß Linz. Patrick Puchegger schoss die Floridsdorfer zum vierten Saisonsieg. Er traf gleich zweimal nach Freistößen (71./81.), wobei das zweite Tor ein sehenswert direkt verwandelter Freistoß aus mehr als 20 Metern Entfernung war.

Die Dornbirner, die vorerst weiter auf Platz 13 rangieren, schwächten sich durch Platzverweise für Aaron Kircher (50./Foulspiel) und Anes Omerovic (80./Notbremse) selbst.