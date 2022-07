Fahrlässige Wattener ringen Hartberg mit 2:1 nieder

Trotz zahlreicher ungenützter Chancen hat die WSG Tirol am Sonntag in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga den TSV Hartberg mit 2:1 (1:1) besiegt. Okan Aydin hatte die Steirer (37.) vor 2.130 Zuschauern im Innsbrucker Tivoli-Stadion in Führung gebracht (37.). Doch Sandi Ogrinec (45.+2) und Tim Prica per Handelfmeter (55.) drehten verdientermaßen die Partie. Für die Wattener war es der erste Dreier in der noch jungen Spielzeit.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA "Chancentod" Tim Prica traf schlussendlich vom Punkt