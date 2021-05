Fallmann betreut Austria bei Spiel in Altach als Chefcoach

Jochen Fallmann wird bei der Austria im kommenden Bundesliga-Spiel in Altach als Chefcoach einspringen. Der seit vergangenem Sommer als Assistent von Peter Stöger bei den Wienern arbeitende 42-Jährige wird am Samstag anstelle des an Corona erkrankten Stöger das Kommando übernehmen. Mit Gerhard Fellner fällt der zweite Co-Trainer ebenfalls erkrankt aus.

Fallmann springt bei Austria als Chefcoach ein