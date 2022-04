Warum Rapid-Trainer Feldhofer auch Red Bull Salzburg die Daumen drückt

Ferdinand Feldhofer, mit den Wienern fünf Spiele in Serie unbesiegt, hat eine besondere Beziehung zu Red Bull Salzburg.

Serienmeister gegen Rekordmeister: Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien ist in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga immer ein Klassiker. Gleichgültig, in welcher Tabellenkonstellation die beiden Mannschaft auch aufeinandertreffen. Die Rivalität ist riesig. Dabei drückt Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer an vielen Wochenenden auch Red Bull Salzburg die Daumen.

Immer dann, wenn die Unter-15-Mannschaft der Akademie von Red Bull Salzburg um Punkte in der Jugendliga spielt, wird Feldhofer zum Bullen-Fan. Denn sein Sohn Nikolaus Feldhofer gehört zu den großen Talenten der Salzburger ...