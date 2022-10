Fans von Red Bull Salzburg attackiert: Waren es Austrianer?

Nach der Rückkehr aus Altach wurden Anhänger von Red Bull Salzburg zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage offenbar von Austria-Fans angegriffen.

Die Freude über den 3:2-Erfolg in Altach ist bei rund 40 Anhängern von Red Bull Salzburg seit der Rückkehr nach Salzburg verflogen. Als die Bullen-Fans in der Nacht auf Sonntag nach einer mehrstündigen Busfahrt ihre Utensilien in ihren Autos verstauen wollten, kam es zu einem Zwischenfall. Vor der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim griffen rund 15 vermummte Personen, teilweise mit violetten Sturmhauben, die Bullen-Anhänger an. "Der Angriff hat ein, zwei Minuten gedauert. Sie hatten es auf unsere Fanutensilien abgesehen und haben beim ...