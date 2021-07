Favorisierte WSG gegen Herzogs Admira "unter Druck"

Nach Jahren der Stagnation will Andreas Herzog die Admira in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga wachküssen. Erste Station für Österreichs Rekord-Internationalen ist am Samstag (17.00 Uhr) die WSG Tirol, die zuletzt mit Platz sechs überraschte. Schon bei seinem Trainerdebüt im heimischen Oberhaus soll die neue Spielanlage sichtbar sein. WSG-Coach Thomas Silberberger spürt prompt Druck und hätte sich zum Auftakt einen anderen Gegner gewünscht.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Admiras Neo-Coach Herzog peilt bei der WSG Punkte an