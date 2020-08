Der Fußball-Bundesligaclub FC Admira hat die beiden jungen Kameruner Phoenix Dominique Missi Tomp und Felix Kekoh Ndifor II unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Tomp ist Innenverteidiger, der 19-jährige Ndifor II ein Flügelspieler. Sie kamen Freitagabend in Österreich an und werden in den nächsten Tagen den Medizin-Check absolvieren.

Quelle: APA