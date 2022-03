FC Bergheim bei 0:3 gegen die Vienna chancenlos

Einen Fehlstart ins Bundesliga-Frühjahr haben die Fußballerinnen des FC Bergheim hingelegt. Sie unterlagen Aufsteiger Vienna klar.

Vier Spielerinnen fielen bei Bergheim kurzfristig aus, und schon nach zweieinhalb Minuten waren die taktischen Konzepte über den Haufen geworfen: Sarah Mattner-Trembleau konnte ungehindert zur Gästeführung einschießen. Ein kollektives Abwehr-Blackout brachte das 0:2 durch Claudia Wasser. Nach der Pause kamen die Bergheimerinnen etwas besser ins Spiel, aber ein Elfmetertor brachte erneut durch Wasser die Entscheidung (72.).

Trainer Dragan Terzic, der nach einigen verbalen Gefechten mit dem Schiedsrichter Gelb sah, ärgerte sich nach dem Spiel: "Es wird natürlich schwer, wenn man sich viel vornimmt und dann so früh in Rückstand gerät. Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und alles versucht. Gerade deshalb ist es niederschmetternd, wenn man dann so einen Elfmeter gepfiffen bekommt, der aus meiner Sicht keiner war." Im Abstiegskampf bleibt es eng, auch Südburgenland (0:7 gegen Neulengbach) und Wacker Innsbruck (0:2 bei St. Pölten) verloren. Terzic sagt: "Ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Die Mannschaft ist gereift und stabil und wird alles tun, um oben zu bleiben."