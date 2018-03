FC Bergheim: Die Gegnerinnen kennt man besser als das eigene Team

Für die Fußballerinnen des FC Bergheim beginnt das Frühjahr mit dem Viertelfinale des ÖFB Ladies Cups gegen Sturm Graz.

Am Sonntag (13) ist Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz zu Gast. Der neue Bergheim-Trainer Helmut Hauptmann betont: "Wir sind klarer Außenseiter, werden aber alles versuchen, um zu überraschen."

Das Ligaduell mit Sturm im Herbst endete mit 1:5, Bergheims Torschützin Magdalena Bachler ist mittlerweile zu Ligakonkurrent Neulengbach gewechselt. Neu gekommen ist ÖFB-U17-Nationalspielerin Jana Kofler. Sie bildet mit Anna Zimmerebner, Maria Plattner, Carina Widauer und Sophie Hillebrand das Bergheimer Quartett, das während der Woche im Nationalen Frauenfußballzentrum in St. Pölten trainiert - gemeinsam mit etlichen Sturm-Graz-Kolleginnen. Somit kennen sie den Cup-Gegner fast so gut wie das eigene Team. Sturms A-Nationalspielerin Katharina Naschenweng kommt direkt vom Zypern-Cup. Bergheims Nationalspielerin, Torfrau Carolin Größinger, ist nach Ellbogen-Operation fraglich.

In einer Woche geht es in der Liga los, fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht LUV Graz sind noch kein Ruhekissen. Der Sportliche Leiter Günter Unger sagt: "Wir wollen den Klassenerhalt möglichst vor dem direkten Duell mit den Grazerinnen in der letzten Runde fixieren."

(SN)