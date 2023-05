FC Bergheim konnte auch Sturm Graz lange ärgern

Mit 1:2 unterlagen die Fußballerinnen des FC Bergheim am Samstag in der Bundesliga bei Vizemeister Sturm Graz.

Wie schon gegen Meister St. Pölten ging das Team von Trainer Branko Stojanovic auch gegen die Grazerinnen überraschend in Führung. Frühjahrs-Neuzugang Marie-Sofie Peitl erwischte das Gastgeberteam bereits in der 3. Minute eiskalt. Julia Matuschewski per Elfmeter (32.) und Linda Mittermaier nach gut einer Stunde konnten das Spiel für den haushohen Favoriten noch drehen, doch Bergheim zeigte einmal mehr, dass das Team mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben sollte. In den nächsten beiden Runden gegen Wacker Innsbruck und bei Altenmarkt können Sarah Sturm und Co. in den direkten Duellen alles klar machen.