FC Bergheim nimmt nach Sieg über die Vienna Platz sieben ins Visier

Nach dem fixierten Klassenerhalt orientiert sich das Fußball-Frauenteam des FC Bergheim noch weiter nach oben. Am Samstag gelang ein 1:0-Überraschungssieg gegen die Vienna.

Tanja Bauböck erzielte das einzige Tor des Spiels per Kopf nach einem Eckball unmittelbar nach Wiederanpfiff. Die Wienerinnen waren zwar weitgehend spielbestimmend, Bergheim verteidigte sich aber geschickt. Nun ist in der Schlussrunde bei einem Sieg im direkten Duell bei Kleinmünchen /Blau-Weiß Linz sogar noch Rang sieben in der Bundesliga für das Stojanovic-Team drin.

Die Bergheimer 1b rangiert nach einer 1:2-Niederlage gegen die Vienna 1b auf Rang vier der Future League. Das Tor erzielte Torfrau Fiona Popetschnig aus einem Elfmeter. Das Spiel stand im Zeichen der Trauer: In der Vorwoche war 1b-Spielerin Anja Kreitmeir bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.

Am Sonntag fixierte SKN St. Pölten mit einem 6:0-Sieg bei Wacker Innsbruck den achten Meistertitel. Stefanie Enzinger bestritt bei den Niederösterreicherinnen das letzte Spiel ihrer aktiven Karriere, die Mittersillerin hat vor wenigen Wochen ihren Rüctritt bekanntgegeben.