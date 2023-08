FC Bergheim startet die Saison in einer großen Arena

Das Stojanovic-Team gastiert zum Bundesligaauftakt bei Blau Weiß Linz. Saalfelden startet daheim ins Abenteuer 2. Liga.

Einen großen Qualitätssprung soll die neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga bringen. Die Spielerinnen des FC Bergheim werden das gleich in der ersten Runde am Samstag (13 Uhr, Livestream auf oefb.tv) merken: Das Match bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen steigt im nagelneuen Hofmann Personal Stadion. "Das wird gleich einmal ein richtiger Gradmesser für uns", sagt die neue sportliche Leiterin Lisa Zmek. Leichter wird es nicht für den Achten des Vorjahres, der zudem mit Christina Gierzinger die beste Offensivspielerin an Sturm Graz abgegeben hat. Verabschiedet wurden außerdem Karin Heisen (Potsdam) und Sara Schaible (jetzt Assistentin von Cheftrainer Branko Stojanovic).

Neuzugänge sind Elisabeth Ströcker (FAC-Landhaus), Lena Tarmann (Sindelfingen) und Sophia Denney, zuletzt im US-Collegefußball tätig. Die Zusammenarbeit mit Red Bull Salzburg beschert Bergheim nicht nur das neue U16-Team, der Serienmeister hilft mit viel Know-how, etwa bei Spielanalyse oder Ernährung. Bei zwei Testspielen konnten die Bergheimerinnen außerdem witterungsbedingt auf den Kunstrasen der Akademie ausweichen.

Ins Abenteuer 2. Liga startet der FC Pinzgau Saalfelden mit einem Heimspiel gegen den SV Horn. Trainerin Sierra Cristiano kann auf eine Reihe neuer Legionärinnen aus den USA zählen. Die zweithöchste Spielklasse soll für die Pinzgauerinnen nur eine Zwischenstation darstellen. Die Gegner auf dem Weg nach oben haben aber klingende Namen: LASK, Wiener Sport-Club und Hartberg sorgen für die beste 2. Liga aller Zeiten.