FC Bergheim verpasste Überraschung gegen Sturm Graz

Die Flachgauerinnen leisteten Tabellenführer St. Pölten keine Schützenhilfe. Auch wegen eines Treffers von Ex-Teamkollegin Katja Wienerroither unterlagen die weiter fünftplatzierten Bergheimerinnen mit 0:3.

Bergheims Bundesligateam hat am Samstag die Überlegenheit von Sturm Graz anerkennen müssen. Die Gäste aus der Steiermark, die an dritter Stelle in der Tabelle liegen, erwiesen sich als spielerisch besseres Team und trafen stets zum idealen Zeitpunkt. ÖFB-Teamstürmerin Katja Wienerroither aus Eugendorf brachte die Schwarz-Weißen in der sechsten Minute in Führung. Nachdem Bergheims Viktoria Knosp den Ausgleich verpasst hatte - ihr Schuss wurde geblockt -, erhöhte Julia Magerl unmittelbar vor dem Seitenwechsel auf 2:0. Spätestens als Jessica Frieser in der 57. Minute den dritten Treffer erzielte, war das Duell entschieden.

Zwei Siege fehlen noch zur Krönung der Saison

Obwohl die Grazerinnen in der Schlussphase weitere Chancen vergeben hatten, sagte Bergheims Trainer Andreas Strasser danach: "Das Spiel muss nicht so hoch ausgehen. Wir hätten das 0:1 länger halten und nur eine Chance nutzen müssen." Der Deutsche, der ab Sommer nicht mehr zur Verfügung steht, war mit der Leistung seines Teams durchaus zufrieden. Sein Ziel für die drei ausstehenden Duelle gegen Wacker Innsbruck, Südburgenland und St. Pölten? "Zwei Siege und dann wird aus einer guten eine sehr gute Saison", erklärte Strasser.

St. Pölten kurz vor Meistertitel

Am Sonntag kann St. Pölten den sechsten Meistertitel fixieren. Die Niederösterreicherinnen um die Mittersillerin Steffi Enzinger als Toptorjägerin haben alle 14 Ligaspiele gewonnen und benötigen einen 15. Erfolg, um nicht mehr eingeholt werden zu können. Vor dem direkten Duell am Sonntag (12.00 Uhr/live ORF Sport+) hat St. Pölten zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger SG Austria Wien/USC Landhaus.