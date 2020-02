Feldhofer bei WAC-Premiere gegen Hartberg und Freund Schopp

Bei seinem Debüt als Bundesliga-Coach wartet auf Wolfsbergs Ferdinand Feldhofer ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Am Samstag (17.00 Uhr) gastiert Markus Schopp mit dem TSV Hartberg in der Lavanttal-Arena. Geht es für die Kärntner um die Absicherung ihres Platzes in der Meistergruppe, könnten die Oststeirer mit einem Auswärtssieg sogar an die Wolfsberger andocken.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Wiedersehen mit Hartberg-Coach Markus Schopp