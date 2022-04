Fernando zu Red Bull Salzburg: Neue Stürmer erhöhen den Konkurrenzkampf

Noch erzielen Karim Adeyemi und Noah Okafor die Tore für Red Bull Salzburg. Beide Angreifer stehen vor einem Wechsel, dennoch wird der Kampf um einen Stammplatz im Angriff hart.

Am Sonntag kann Red Bull Salzburg mit einem Heimsieg gegen Austria Wien den Meistertitel in der Fußballbundesliga endgültig fixieren. Am neunten Titelgewinn in Serie haben die beiden Angreifer Karim Adeyemi und Noah Okafor großen Anteil. Salzburgs Angriffsduo erzielte zusammen 24 Tore. Die Nationalspieler aus Deutschland und der Schweiz schossen die Bullen auch bis ins Achtelfinale der Champions League. Beide werden Red Bull Salzburg nach Ende der Saison wohl verlassen. Die nächste Offensiv-Generation steht aber schon bereit, und die bekommt auch ...